Zayn Malik: Seine Pläne nach dem Ausstieg!

Perrie steht nun an erster Stelle!

Nach der Bekanntgabe seines Ausstiegs bei „One Direction“, scheint Zayn Malik sein Leben nun in komplett andere Bahnen zu lenken. Viele Fans vermuteten, dass seine Verlobte Perrie Edwards der Grund war, warum Zayn seine Karriere an den Nagel hing und wahrscheinlich könnten sie damit sogar Recht haben. Gerade erst schauten sich die beiden eine 2,7 Millionen Euro teure Villa in der Nähe von London an und auch die Hochzeit soll wieder ein großes Thema bei ihnen sein. Ein Insider verriet, dass das Paar nun so schnell wie möglich vor den Traualtar will. Scheint, als hätte Perrie ihrem Zayn den angeblichen Seitensprung in Thailand verziehen. Na da darf man ja schon gespannt sein, auf die bevorstehende Hochzeit!