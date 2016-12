Zayn Malik: Riesen Zoff mit Ex-Band Kollege Louis Tomlinsen!

Zicken Alarm!

Nach seinem Ausstieg bei One Direction scheint es sich Zayn Malik nicht nur mit seinen Fans, sondern auch mit seinem Bandkollegen Louis Tomlinsen zu verscherzen. Beide lieferten sich eine böse Twitter-Schlacht, nachdem Louis den Produzenten „Naughty Boy“ angegangen war, der nun mit Zayn zusammenarbeitet und sich angeblich auf dessen Karriere ausruht. Daraufhin verteidigt Zayn seinen neuen Kumpel und schrieb an Louis: „Erinnerst du dich noch daran, wie es war, als du noch ein Leben hattest und keine zickigen Kommentare über meins gemacht hast?“. Autsch! Und so geht es zwischen den ehemaligen Freunden munter weiter. Die Fans snd schockiert und stehen eindeutig auf der Seite von One Direction. Bleibt zu hoffen, dass das Gezicke ihnen zuliebe bald ein Ende hat!