Zayn Malik: Asien-Tour abgebrochen!

Hat der „One Direction“-Star seine Verlobte betrogen?

Skandal um One Direction Sänger Zayn Malik. Eigentlich ist er seit August 2013 mit seiner Freundin Perrie Edwards verlobt, doch diese Fotos zeigen ihn mit einer anderen Frau im Arm. Entstanden ist der Schnappschuss in einem thailändischen Nachtclub. Zayn hält Laura Rich fest im Arm und lächelt in die Kamera. Sie selbst postet das Bild auf facebook und löste damit eine Welle des Entsetzens aus. Zayn kommentiert daraufhin auf Twitter: „Ich bin 22 Jahre alt. Ich liebe ein Mädchen namens Perrie Edwards. Es gibt verdammt viele eifersüchtige Idioten auf der Welt. Tut mir leid, wonach es aussieht.“. Trotz dieses Statements scheint es bei ihm und Perrie zu krieseln, denn Zayn brach jetzt sogar die Asien-Tour ab und flog zurück nach London. Wie es mit den beiden nun weiter geht, das wird sich noch zeigen.