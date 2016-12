Wladimir Klitschko, Kourtney Kardashian & Co: Die süssesten Promi-Babies 2014

Eine Geburt löste sogar eine Doppel-Party aus...

Baby-Boom in Hollywood. Hayden Pannettiere fand sich zwar Monate lang wegen zahlreicher zugenommener Baby-Pfunde immer wieder in den Medien wieder, doch die Freundin von Box-Weltmeister Wladimir Klitschko stand dazu und zeigte sich kurz vorher sogar noch in diesem Halloween-Kostüm. Am 9. Dezember schenkte sie Wladimir schließlich ein gesundes Mädchen, Kaya Evodkia Klitschko. Und auch Kourtney Kardashian brachte noch im Dezember, genauer gesagt am 14. dem Geburtstag ihres Sohnes Mason, einen kleinen Jungen zur Welt...