Wiz Khalifa: So stylisch reist er mit seinem goldenen Air Board!

Must Have!

Es ist das Promi-Gadget überhaupt! Das „Air Board“ ist derzeit der Renner und so gut wie jeder angesagte Promi postete bereits ein witziges Video damit. Justin Bieber, Nicole Scherzinger, Brooklyn Beckham und sogar Mesut Özil wollen ihr neues Must-Have scheinbar nicht mehr missen. Einer setzt dem Ganzen aber noch die Krone auf... Rapper Wiz Khalifa. Er hat nicht einfach nur irgendein „Air Board“, sondern natürlich die Luxus-Variante komplett in Gold. Gekonnt bahnte er sich damit gestern seinen Weg durch den Flughafen von Los Angeles und wirkte nicht nur super cool und lässig, sondern auch so richtig stylisch. Das „Air Board“ ist also nicht nur praktisch, sondern auch noch ein schickes Accessoire.