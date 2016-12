Wiz Khalifa: Festnahme am Flughafen wegen seinem Airboard!

Folgt jetzt die Anzeige?

Hier rollte er noch ganz lässig mit seinem goldenen Airboard durch den Terminal, doch schon kurze Zeit später gab es deswegen für Wiz Khalifa so richtig Ärger. Der Rapper wurde aufgefordert vom Board zu steigen, verweigerte das jedoch. Drei Polizisten zogen ihn schließlich herunter und nahmen ihn fest. Wiz selbst ist sich keiner Schuld bewusst und verriet gestern: „Ich bin dieses Ding gefahren. Es gibt keine Regel, die mir das verbietet. Dann kommen die, ziehen mich runter und hauen mir gegens Knie. Letzten Endes haben sie mich dann gehen lassen.“ Auf die Frage hin, ob ihm nun eine Anzeige drohe, meint der Rapper: „Es ist zu früh, um das zu sagen, aber gerade bin ich einfach angepisst. Ich will wie jeder andere mit Respekt behandelt werden.“. Ob seine Aktion also noch ein Nachspiel haben wird, wird man wohl abwarten müssen.