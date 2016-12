William & Kate: Eine Überraschung für ihre Fans vor der Geburt ihres 2. Kindes!

Warten auf den Nachwuchs!

Seit einigen Tagen warten Prinz William und Herzogin Kate jetzt schon auf die Geburt ihres zweiten Kindes und auch die Fans können es kaum noch abwarten. Viele campieren bereits vor dem Krankenhaus, um die ersten zu sein, die das Baby später sehen werden. Nun überraschte das royale Paar ihre Fans mit einer wirklich süßen Geste. Für alle vor dem Krankenhaus wartenden Menschen gab es Snacks zur Stärkung. Diese Aktion zeigt wieder einmal, dass William und Kate auch in so einem privaten Moment ihres Lebens, an ihre Anhänger denken und sich ganz volksnahe zeigen! Gerüchten zu Folge soll Kate bereits überfällig sein. Lange werden die Fans also nicht mehr warten müssen, bis sie ihren neuen Prinzen, oder ihre neue Prinzessin begrüßen können.