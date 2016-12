Will Smith: Turtel-Alarm mit Jada Smith auf „Focus“-Film Premiere!

So nahbar sieht man ihn selten!

Gerade wurde im Chinese Theatre in Los Angeles die „Focus“-Weltpremiere gefeiert – Neben Schauspielerin Margot Robbie, die im Film die weibliche Hauptrolle spielt und dem brasilianischen Schauspieler Rodrigo Santoro, durfte Hauptdarsteller Will Smith natürlich auch nicht fehlen. Der brachte zu diesem Anlass seine Ehefrau Jada Smith mit und zeigte sich den neugierigen Kameras von seiner romantischsten Seite! Knutschen, Kuscheln was das Zeug hält – so intim erlebt man das Paar selten! Auch seinen Fans zeigte sich der 46-jährige freundlich und geduldig. Gab Autogramme und nahm sich genügend Zeit für Fan-Fragen. Den Action-Film gibts dann ab dem 5. März auch in den deutschen Kinos zu sehen!