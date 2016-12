Will Smith: So süß gratulierte er seiner Frau Jada zum Geburtstag

Von wegen Scheidung...

Immer wieder hört man von angeblichen Trennungsgerüchten zwischen Schauspieler Will Smith und seiner Frau Jada Pinkett Smith. Doch spätestens nach dieser süßen Liebeserklärung an Jada, steht fest, die beiden sind immer noch verliebt wie am ersten Tag. Will widmet ihr einen süßen Facebook Post zu ihrem 44. Geburtstag und seine herzerwärmenden Worte berührten über 3 Millionen Facebook Fans. Zu dem Schnappschuss, auf dem das Ehepaar vor genau 20 Jahren zu sehen ist, schrieb er: „Ich habe dir 20 Mal Happy Birthday gesungen und dir 19 Geburtstagsgeschenke gekauft, in einem Jahr war ich sauer. Ich habe dich 693 Kerzen ausblasen sehen (737 nach heute Nacht). Ich habe dir mindestens 8.285 Mal „Ich liebe dich“ gesagt. Und von den etwa 3 Milliarden Frauen auf dem Planeten – gibt es nur eine, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Happy Birthday, meine Liebe!“. Wenn das mal kein süßer Liebesbeweis ist.