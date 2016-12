Will Smith: Ehefrau Jada Pinkett Smith im mega heißen Mini-Kleid!

Sexy, sexy Frau Smith!

Wow, mit seiner Ehefrau hat Will Smith scheinbar einen richtigen Volltreffer gelandet! Das denkt man jedenfalls, bei Bilder wie diesen. Jada Pinkett Smith zeigte sich bei einem Besuch in Craig´s Restaurant am Donnerstag Abend in einem mega heißen Mini-Dress in schwarz und orange. Schulterfrei, eng und kurz, dieser Look haut einen glatt um. 43 Jahre? Die sieht man der 2-fach Mama in diesem Cocktailkleid nun wirklich nicht an. Eine Powerfrau, mit Powerkurven. Kein Wunder, dass sie von sich selbst sagt, in allen Bereichen ihres Lebens gerne der Boss zu sein.