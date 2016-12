Vin Diesel: Zu Ehren von Paul Walker!

So süß ist Vin Diesels Tochter Pauline!

Vin Diesel ist kürzlich zum dritten Mal Papa geworden und überraschte seine Fans mit einem ganz besonderen Namen für seine kleine Tochter. Zu Ehren von Paul Walker, der vor einem Jahr bei einem Autounfall starb, gab Vin seinem jüngsten Sprössling den Namen Pauline. Er und Paul lernten sich 2000 am Set von „Fast & Furious“ kennen und wurden dadurch enge Freunde. Der Verlust traf Vin hart, doch nun wird er sich sein Leben lang durch Pauline an ihn erinnern können. In einem Interview mit der Today Show verriet er: „Es fühlte sich einfach so an, als könnte ich ihn so als Teil meiner Familie und Teil meiner Welt in Erinnerung behalten.". Was für eine rührende Geste!