Victoria Beckham: Sie schwingt den Staubsauger im heißen kleinen Schwarzen!

Sexy Hausfrau!

Wer glaubt, dass Hausarbeit bei Victoria Beckham immer so aussieht, der irrt. Zwar zeigt sich die Designerin hier top gestylt im heißen kleinen Schwarzen und mit Staubsauger in der Hand, doch das alles nur für den letzten Feinschliff ihrer Fashionshow in Singapur! Zuvor präsentierte sich „Posh Spice“ bereits sportlich auf der Couch und bewies mit diesem Foto ihr Multitasking Talent. Interviews, Styling und Gespräche mit den Models... Victoria findet trotz Hektik hinter den Kulissen die Zeit, ihre Fans auf dem Laufenden zu halten. Und dass sie sich nicht zu fein ist, auch mal selbst Handzulegen, ist nun auch eindeutig bewiesen. Klar, dass über 180.000 Fans da gerne den Like-Button drücken!