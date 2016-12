Uma Thurman: Was steckt wirklich hinter den Beauty-OP Gerüchten?

Starre Mimik!

„Kill Bill“-Star Uma Thurman schockierte vor wenigen Wochen ihre Fans mit einer erstarrten Mine und fachte Gerüchte an, dass sie an sich herumschnippeln ließ. In einer TV-Show äußerte sie sich nun dazu, doch ihre Ausrede klingt mehr als fragwürdig. „Ich weiß, ich sah anders aus. Ich schätze, niemand mochte mein Make-Up.“. Weiter bezeichnet sie die angeblichen Schönheits-OP´s als bizarr. Make-up oder nicht, natürlich gefällt Uma ihren Fans auf jeden Fall deutlich besser.