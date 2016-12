Tori Spelling: Schwere Verbrennung bei Unfall mit Grill!

Autsch!

Schock für alle Fans von „Beverly Hills 90210“-Star Tori Spelling. Erst genoss sie zusammen mit ihrem Ehemann Dean McDermott und den gemeinsamen vier Kindern einen Brunch an Ostern und nur kurze Zeit später musste sie ins Krankenhaus eingeliefert werden! Laut der Daily Mail soll Tori auf ihren High-Heels gestolpert und in einen japanischen Grill gefallen sein. Autsch! Sie versuchte zwar ihre Wunden selbst zu versorgen, ließ sich aber am nächsten Tag unter Schmerzen ins Krankenhaus bringen. Sogar eine Hauttransplantation musste sie über sich ergehen lassen, um keinen Infekt oder Narben zu riskieren. Der Schauspielerin soll es nun schon wieder besser gehen, doch man kann nur hoffen, dass ihre Wunden schnell und rückstandslos verheilen werden.