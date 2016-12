The Game und die Kardashians: Wen hat er gedatet?

Khloé oder Kim?

Vor rund einem Jahr gab es Spekulationen darüber, dass Rapper The Game und Khloe Kardashian sich gedatet haben. Jetzt – ein Jahr später – äußerte sich der Rapper in der „Wendy Williams Show“ das erste Mal dazu und verwirrte die Fans. Er stellte ein für alle mal klar: „Khloé ist nur eine gute Freundin“. Da haben die Fans ihn wohl mit der falschen Kardashian vermutet, denn auf Nachfrage der Moderatorin, stellte sich heraus, dass er früher einmal Kim datete. Dazu sagte er: „Es ist egal was zwischen mir und Kim war, sie ist jetzt an der Seite von Kanye West und die beiden passen gut zueinander.“ Und das sehen ihre Fans genauso.