The Game: Peinliches Klo-Foto!

So wird also Musik gemacht...

Rapper „The Game“ macht auf Instagram immer ziemlich auf dicke Hose, doch dass in seinem Leben nicht nur Party auf dem Programm steht, sah man vor allem in den letzten Tagen. Bild um Bild postete er auf Instagram aus dem Musikstudio und arbeitet gerade fleißig an seinem neuen Album. Bei all dem Stress bleibt allerdings kein bisschen Freizeit, nicht mal um in Ruhe ein paar Grundbedürfnissen nachzugehen. Auf der Toilette sitzend ließ sich der Sänger nun für seine Wall knipsen und schrieb dazu, dass er es nicht mal mehr nach Hause schafft, obwohl das nur 20 Minuten mit dem Auto wären. „Ich verschwende keine einzige Sekunde“. Ja, das sieht man!