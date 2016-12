Taylor Swift: Schock auf der Bühne!

Fan Attacke!

Taylor Swift hat bei ihrem Auftritt am Dienstagabend in Canada einen kleinen Schrecken wegstecken müssen. Während die Sängerin in einem hautengen Leder-Outfit zu ihrem Song „Bad Blood“ performte, drängelte sich ein Fan durch die Absperrung und griff nach dem Knöchel der 25-Jährigen. Auf ihren hohen High Heels hätte er Taylor damit um ein Haar zu Fall gebracht, doch Security-Leute schritten sofort ein. Nach einer kurzen Schrecksekunde sang Taylor, ganz Profi eben, einfach weiter und zog ihre Show weiter durch. Na ein Glück ist bei dieser Aktion nicht mehr passiert!