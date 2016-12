Taylor Swift: Porno-Seiten gekauft!

Neue Karriere?

Hat Taylor Swift neue Karriere-Pläne? Die Sängerin soll sich verschiedene Internet-Domains gekauft haben, die alle wohl nicht jugendfrei sind. Unter anderem sicherte sie sich die Seiten „TaylorSwift.porn“ und „TaylorSwift.adult“. Der Grund ist aber nicht der Wechsel in ein anderes Gewerbe, sondern lediglich Vorsorge. Taylor will damit sicher sein, dass solche URL´s nicht von anderen für zwielichtige Zwecke missbraucht wird und ihr Name damit in den Dreck gezogen wird. Auch ein großes Loch in ihrer Geldbörse muss Taylor mit dem Kauf nicht befürchten. Lediglich 2300 Euro soll sie eine Domain gekostet haben.