Taylor Swift: Hier zeigt sie sich als dicker Schneemann Olaf aus Frozen!

Halloween-Überraschung!

Taylor Swift ist dafür bekannt in ihren Live-Shows immer wieder Überraschungen für ihre Fans bereits zu halten und während ihrer Show in Tampa zu Halloween zeigte sie sich nun in einem sehr witzigen, wenn auch unvorteilhaften, Kostüm. Als Schneemann Olaf aus dem Disney Kinofilm „Frozen“ sang sie an der Seite von Idina Menzel den Megahit „Let it go“ und begeisterte damit ihre Fans.

Und eines steht fest, selbst in diesem unförmigen Kostüm machte Taylor immer noch eine super Figur!