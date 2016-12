Taylor Swift: Fan-Liebling, Abräumerin und nun auch Siegerin der „Maxim Hot 100 Liste“!

Sexy & erfolgreich!

Für Taylor Swift könnte es gar nicht besser laufen. Gerade erst räumte sie bei den Billboard Music Awards sage und schreibe 8 Preise ab und nun wurde sie von der Zeitschrift „Maxim“ auch noch auf Platz 1 der „Hot 100“-Liste gewählt. Sexy, erfolgreich und trotzdem noch so Fan-nahe. Immer wieder wendet sich Taylor sogar persönlich an ihre Anhänger, wie zum Beispiel an Kaileen, die ihr schrieb, dass ihre Mutter kurz vorm Muttertag verstorben sei. Taylors Antwort: „Kaileen, ich liebe dich so sehr und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich heute fühlen musst. Du hast meine schlimmsten Ängste durchlebt. Es tut mir so leid, dass du diesen Tag nicht mit deiner Mum verbringen kannst.“. Kaum ein anderer Star ist wohl so bodenständig wie Taylor.