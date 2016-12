Taylor Swift: Emotionaler Auftritt ihrer krebskranken Mutter bei den „American Country Music Awards“!

Rührende Worte!

Für Taylor Swift und ihre Familie ist es gerade eine harte Zeit. Vor wenigen Tagen verkündete die Sängerin, dass ihre Mutter Andrea an Krebs erkrankt ist. Bei den „American Country Music Awards“ sorgte aber gerade sie für einen der emotionalsten Momente, als sie auf der Bühne eine Laudatio hielt, kurz bevor Taylor den „Milestone Award“ überreicht bekam. „Wie viele von euch, die Kinder haben, bin ich eine sehr stolze Mutter. Ich kann bezeugen, wie ein junges Mädchen mit sehr wenigen Freunden zu einer jungen Frau mit vielen wurde. Sie lernt, für sich und die Dinge, an die sie glaubt, einzustehen.“, sagte Andrea und kämpfte dabei mit den Tränen. Was für ein schöner Mutter-Tochter-Moment.