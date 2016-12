Taylor Swift & Calvin Harris: Reicher als Beyoncé und Jay-Z!

Zwei die sich gefunden haben!

Beyoncé Knowles und Jay-Z galten bislang als das reichste Pärchen der Musik-Szene, doch dieses neue Traumpaar läuft ihnen nun gnadenlos den Rang ab. Taylor Swift und Calvin Harris sind seit wenigen Monaten offiziell zusammen und schon führen sie die neue Forbes-Liste der bestverdienensten Stars an. Gerade Taylors Werbedeals mit Ked´s, Coca-Cola Light und Sony, als auch ihre Welttournee ließen sie letztes Jahr so richtig erfolgreich sein. Aber auch Calvin als Star-DJ steht ihr dort in nichts nach. Zusammen kommen beide auf ein Vermögen von 131 Millionen Euro und überbieten Jay-Z und Beyoncé damit gleich mal um 31 Millionen! Was für ein Power-Duo!