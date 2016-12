Taylor Swift: Bienenangriff im Familienurlaub!

Witzig!

Ihre Welttournee hält Sängerin Taylor Swift ziemlich auf Trab. 85 Shows rund um den Globus und kaum Zeit für Freunde und Familie. Doch genau diese nahm sich Taylor nun endlich und genoss mit ihren Eltern und ihrem Bruder Austin einen Spaziergang in Neuseeland. Dazu veröffentlichte die Sängerin dann noch dieses witzige Video. Ups, eine kleine Kollision mit einer Biene, die ihre Fans zum Schmunzeln bringt. Bis zum 12. Dezember wird Taylor noch auf der Bühne stehen bis es für sie dann schließlich in die wohlverdiente Pause geht. Das letzte Konzert der „1989“-Tour findet dann in Melbourne statt.