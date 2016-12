Sylvester Stallone: Er unterstützt seine Tochter bei ihrem Modeltraum!

Sistine startet eigene Karriere als Model!

Erst kürzlich postete Schauspieler Sylvester Stallone dieses Foto von sich und seiner Tochter Sistine, die gerade dabei ist, ihren Traum als Model zu verwirklichen. Dabei unterstützt der Schauspieler sie voll und ganz und flog mit ihr nun sogar zusammen zu einem Fotoshooting von New York nach Los Angeles. Beide scheinen ein richtig tolles Team zu sein und der 68-Jährige macht keinen Hehl daraus, wie stolz er auf seine Tochter ist. Die drängenden Paparazzi am Flughafen ignoriert Sistine schon wie ein Profi und gibt sich mit ihrer Sonnenbrille dabei schon fast so cool wie ihr Daddy! Erfolg scheint ihr mit dem Rückhalt ihrer Familie also absolut sicher.