Suki Waterhouse und Elisabeth Olsen: Wer hat wem den „Fashion Week“-Look geklaut?

Zwei Promis - ein Style!

„Black is beautiful“, dachte sich auch Topmodel Suki Waterhouse und kam zur Fashion Show von Stella McCartney in einem sehr gewagten Jumpsuit! Der Einteiler mit gefährlich tiefem Ausschnitt wirkte, als ob die 22-Jährige jeden Moment für einen Nippelblitzer Skandal sorgen wollte, aber zum Glück für sie blieb alles an seinem Platz. Doch wollte ihr hier etwa einer den Style klauen? Auch Elisabeth Olsen, Schwester der berühmten Olsen-Zwillinge, kam ebenfalls im nachtschwarzen Jumpsuit und tiefem Dekolleté! Wem der Look besser stand? Da gehen die Meinungen wohl auseinander...