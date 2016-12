Suki Waterhouse –Riesenparty nach Trennung von Bradley Cooper!

Sie feiert im "Clueless" Mädchen-Look!

Jetzt geniesst sie ihr Singelleben – und zwar mit einer Riesenparty! Suki Waterhouse weinte ihrem Ex Bradley Cooper wie diese Instagram Bilder beweisen keine Träne nach, sondern schmiss stattdessen lieber eine Party und zwar mit dem Motto „Clueless“. Alle ihre Freundinnen schmissen sich in Outfits aus der Teenager-Komödie und das Model schien mehr als happy zu sein. Übrigens: Was das Feiern angeht, scheint sich die 23-jährige immer auf dieselbe Party-Crew zu setzen. Mit dieser Girlsunde machte sie schließlich Ende Februar auch schon Brasilien unsicher... ( Instagram Video 27.02)