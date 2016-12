Suki Waterhouse: Bradley Cooper & James Marsden – wer datet besser?

Sie steht auf Superhelden!

Catwalk-Queen Suki Waterhouse zeigte sich gerade zusammen mit Schwester Immy am Flughafen von Los Angeles. Gut gelaunt und topgestylt liefen die beiden durch den Airport. Auf unsere Frage, welcher Superman – Ex-Freund Bradley Cooper oder James Mardsen denn eigentlich besser datet, gab es zwar keine Antwort, dafür aber dieses eindeutige Lächeln! Darüber scheint sich das Burberry-Model ziemlich sicher zu sein! Auch wenn es am Ende mit keinem der beiden Supermans so richtig klappen wollte, Suki scheint wieder happy zu sein. An ihrer Seite hat sie jetzt eh die beste Unterstützung ihres größten Fans – Schwester Immy!