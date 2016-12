Steve-O: Nach Gefängnis-Strafe zeigte er sich gut gelaunt am Flughafen!

Keine Reue!

Steve-O ist für seine verrückten Aktionen berühmt berüchtigt und ging im Zeichen des Tierschutzes jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Der ehemalige „Jackass“-Star sorgte vor zwei Monaten für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr, als er auf einen Kran in Hollywood kletterte und dort gegen die Haftbedingungen von Walen demonstrierte. Dafür wurde der Stuntman nun zu einer Gefängnisstrafe von einem Monat verurteilt, die er laut Behördenberichten am 09. Dezember antreten muss. Am Flughafen von Los Angeles ließ er sich davon allerdings nichts anmerken und wirkte trotz allem stolz auf seine Aktion. Von Reue also keine Spur!