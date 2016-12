Sharon Stone: Erstes Statement zum Facelifting?

Neue Liebe, neuer Look – so jung sieht die jetzt aus!

Neue Liebe, neuer Look! So jung und frisch zeigte sich gerade Hollywood-Star Sharon Stone im Los Angeles Flughafen, allerdings nicht allein sondern mit ihrem 13 Jahre jüngeren Lover David DeLuise und ihrer jüngeren Schwester Kelly! Das frisch verliebte Paar wählte sogar den gleichen coolen Look mit Lederjacke, Jeans und Sonnenbrille. Zwar zeigten sie sich distanziert und eher unauffällig, jedoch konnte man Sharon das Glück eindeutig im Gesicht ablesen! Die 56-jährige wirkte plötzlich jünger, frischer und vor allem glatter. Ob das nur am neuen Liebes-Glück lag oder sie doch, wie es Gerüchten zufolge heißt, sich einem Face-Lifting unterzogen hat, soll wohl ihr kleines Geheimnis bleiben. Ihr Kommentar dazu war auf jeden Fall nur ein kopfschütteln!