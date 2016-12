Shakira: Diese drei Weltrekorde gehören allein ihr!

Sie macht spanische Songs so richtig berühmt!

Shakira badet gerade zu im Glück. Mit der Geburt ihres zweiten Sohnes Sasha machten sie und ihr Freund Gerard Pique ihr Familienglück perfekt und auch mit ihrer Karriere geht es stetig Berg auf. Die Sängerin darf sich nun sogar über drei Weltrekorde freuen, und zeigt die Zertifikate stolz auf Instagram. Die erste Auszeichnung gab es für sie, weil sie die erste Person war, die es schaffte, die Fan-Marke von 100 Millionen Likes auf Facebook zu knacken. Die zweite Ehrung bekam sie für ihr Album „Fijación Oral“, das 2005 erschien und zum bestverkauften spanischsprachigen Album in den USA wurde. Mit ihrer Single „La Tortura“ gelangt es ihr dann schließlich auch noch die bestverkaufte spanische Single aller Zeiten auf den Markt zu bringen. Shakiras Erfolge sprechen eben für sich, kein Wunder also, warum sie so in die Kamera strahlt!