„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker: Private Einblicke in den Familien-Urlaub!

Seltene Fotos aus ihrem Privatleben!

Sarah Jessica Parker wird als eine der Stilikonen gefeiert! Was die Schauspielerin auch nur trägt, wird kurze Zeit später zum Trend! Ihr Privatleben hält die 49-jährige immer möglichst aus der Öffentlichkeit – jetzt macht sie aber mal eine Ausnahme. Gerade macht sie mit Ehemann Matthew Broderick, ihrem zwölfjährigen Sohn James Wilkie und den fünfjährigen Zwillingen Marion und Tabitha, Traumurlaub auf den Turks- und Caicosinseln und zeigt ganz private Einblicke auf Instagram. Vom Start im Flieger, über Stand-up Paddling, Kayak-Übungen bis hin zum entspannten Kaffee und selbstgemachten Geburtstags-Omlett für ihren Mann -Jessica dokumentiert akribisch jeden Tag und das gefällt natürlich auch ihren Fans. SO nah ist man an dem „Sex and City“-Star ja sonst auch nicht dran…