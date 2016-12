Selena Gomez: Sie zieht sich aus!

Fast nackt auf Cover!

Selena Gomez kennt man als süßes Mädchen von Nebenan, doch dass sie auch anders kann, zeigt sie nun mit diesem Cover. Oben ohne und mit enger Jeans-Short. Ungewohnt nackig für die Ex von Justin Bieber. Doch genau der scheint sogar ein Grund für das Cover zu sein. Jedenfalls berichtete Selena einige Details aus ihrem Liebesleben in dem Magazin. Namen werden zwar nicht genannt, doch die Fans können sich ausmalen, um wen es bei diesem Statement wohl handelt: „Es fühlte sich fast so an, als ob wir nur einander hatten, als hätte sich die Welt gegen uns verschworen. Es war wirklich seltsam, aber auch unglaublich. Ich würde es nie in einer Million Jahren wieder rückgängig machen wollen.“