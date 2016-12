Selena Gomez: Rache-Sex mit Miley Cyrus´ Ex-Freund Liam Hemsworth!

One Night Stand!

Diese Nachricht ist vor allem für Skandalnudel Miley Cyrus ein Schlag ins Gesicht. Angeblich soll ihr Ex-Freund Liam Hemsworth ein One-Night-Stand mit Selena Gomez gehabt haben und das erst kurz nachdem es zwischen Miley und ihm aus war. Bekanntermaßen sind Selena und Miley nicht beste Freundinnen und diese News dürfte einer Versöhnung wohl nicht zuträglich sein. Kurz vor ihrer heißen Nacht mit Liam soll Selena Gerüchte gehört haben, dass Miley sich an ihren Ex Justin Bieber herangemacht haben soll. Um ihr deswegen eins auszuwischen, schnappte sie sich Liam. Ein Liebesdrama, wie es im Buche steht! Miley hat nun vor Liam zur Rede zu stellen. Bleibt abzuwarten, ob sich auch dieses Gerücht dann in Rauch auflöst.