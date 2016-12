Selena Gomez: Liebes-Outing!

Gegen ihn kann Justin Bieber einpacken!

Eigentlich hält sich Selena Gomez was ihr Privatleben angeht immer so bedeckt wie möglich. Auch über ihre neue Flamme DJ Zedd wurde wild spekuliert. Selena macht diesen Gerüchten nun ein Ende und scheint es mit Zedd wirklich ernst zu meinen. „Harry to my Sally“ postet sie zu diesem Bild und spielt damit auf den Liebes-Film „Harry und Sally“ an. Selena hat ihren Prinzen also gefunden. Bye bye Justin...