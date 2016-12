Selena Gomez & Cody Simpson: Hollywood-Liebes-Wirr-Warr!

Wer mit wem?

Wer soll da noch durchsehen? Selena Gomez trennte sich erst kürzlich von Star-DJ Zedd und scheint nun schon wieder die Zeit mit jemand ganz anderem zu genießen. Zusammen mit Cody Simpson zeigte sich die Sängerin nun beim Eis essen und verwirrt damit ihre Fans. Werden die beiden das neue A-List-Pärchen? Zu mindestens einem dürfte das so gar nicht gefallen, und zwar Selenas Ex-Freund Justin Bieber. Dieser ist eigentlich mit Cody befreundet und plante mit ihm sogar ein gemeinsames Album. Hat Justins Kumpel sich nun also an seine Ex herangemacht? Oder sind Selena und Cody nur befreundet? Man wird sehen...