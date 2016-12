Sean Combs alias P. Diddy: Sein Sohn steht nach seiner Inhaftierung weiter zu ihm!

Prügel-Rapper!

Sean Combs alias P.Diddy sorgte Anfang der Woche für Schlagzeilen, als er wegen einer Prügelei mit dem Football-Trainer seiner Sohnes von der Polizei festgenommen wurde. Der Sänger sitzt seit dem in Haft, bekommt aber nun auf Instagram Unterstützung. Sohnemann Justin postete: „Ich danke Gott dafür, dass ich einen Vater habe, der immer für mich da ist. Ich liebe dich Pops!“ Gerüchten zu Folge soll Sean auf den Trainer losgegangen sein, nachdem dieser Justin nicht spielen ließ. Sie stritten und schließlich rastete Sean aus. Sein Management behauptet nun allerdings das Gegenteil. Er habe sich und seinen Sohn verteidigen wollen, heißt es in dem Statement. Wer hier also wirklich Täter und wer Opfer in dieser Geschichte ist, wird sich erst noch zeigen.