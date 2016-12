Scott Disick: Total-Ausraster vor laufenden Kameras!

Er schreit einen Fotografen an!

Scott Disick scheint derzeit mächtig unter Strom zu stehen. Gestern begleitete er seine schwangere Freundin Kourtney Kardashian zum Arzt und danach zum Essen. Doch als die beiden das Restaurant verließen, eskalierte die Situation. Scott rempelte erst einen Fotografen an und wurde dann so richtig laut. VIDEO Immer wieder ist Kourtneys Freund der Grund für negative Schlagzeilen. Kein Wunder also, dass Trennungsgerüchte, die um die zwei kursieren, nicht verstummen. Ein glückliches Paar sieht eben anders aus!