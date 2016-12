Scott Disick: Er versinkt im Selbstmitleid auf Instagram!

Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Kourtney Kardashian scheint gerade eine harte Zeit durchzumachen, doch Unterstützung bekommt sie dabei nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von ihren Fans. Die machen der angeblichen Affäre von Scott Disick, seiner Ex Chloé Bartoli, gerade das Leben zur Hölle und bombardieren ihren Instagram Account mit einer Beleidigung nach der anderen! Doch auch Scott scheint mit der Trennung zu kämpfen zu haben und versinkt in Selbstmitleid. Zum Geburtstag seiner Tochter Penelope schreibt er: „Eine der wenigen Dinge auf die ich stolz auf mich selbst bin“. Dazu kommentiert er selbst weiter: „Tut mir einen Gefallen. Legt das Telefon weg, findet einen Spiegel, stellt euch davor und fragt euch: Warum bin ich so ein Tyrann? Warum sage ich hässliche Sachen zu jemandem, obwohl ich nicht will, dass das jemand zu mir sagt“. Klingt so, als wenn Scott nun alles dafür tut Reue zu zeigen. Nur eine Masche? Oder meint er es dieses Mal wirklich ernst?