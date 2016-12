Scott Disick: Betrunken und mit zwei Frauen im Schlepptau erwischt!

Wenn das Kourtney sieht...

Der Grund für die Trennung von Scott Disick und Kourtney Kardashian war Gerüchten zu Folge Scotts Party-Sucht, seine Alkohol-Exzesse und seine Untreue. Er verlor dadurch allerdings nicht nur seine Frau, sondern auch seine drei Kinder, die weiter bei Kourtney aufwachsen. Dass die Vorwürfe gegen ihn nicht weit her geholt sind, bewies er selbst nun gestern Abend mal wieder in Hollywood. Um zwei Uhr Nachts verließ er betrunken den Nice Guy Club und musste von seinem Bodyguard Richtung Wagen begleitet werden. Im Auto warteten dann bereits zwei unbekannte Frauen auf ihn. Dass die Party-Nacht für Scott also noch längst nicht vorbei war, kann man sich denken...