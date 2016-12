Scarlett Johansson & Co: Star-Auflauf zur Europa Premiere von „The Avengers 2“!

Kunterbunt!

Zur Europa Premiere von „The Avengers 2“ in London gaben sich die Hollywood Stars die Klinke in die Hand. Chris Hemsworth kam im schicken dunkelblauen Anzug, Elizabeth Olsen im klassischen kleinen Schwarzen und Robert Downey Junior im lässigen Jackett mit T-Shirt und Sneaker. Farbiges Highlight war aber wohl sie: Scarlett Johansson, die in dem Film die Rolle von Black Widow spielt. Im kunterbunten Jumpsuit von Balmain begeisterte sie ihre Fans auf dem roten Teppich und vor allem ihre stylische Kurzhaar-Frisur peppte ihren Look noch zusätzlich auf! Ein absoluter Hingucker!