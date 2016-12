Sarah Jessica Parker: Von wegen dicke Party!

So war ihr 50. Geburtstag!

Sarah Jessica Parker wurde als Carrie Bradshaw weltberühmt und feierte gestern ihren 50. Geburtstag in ihrer Heimatstadt New York. Statt einer riesen Party gab es allerdings einen ruhigen Familientag mit ihren Kindern Marion, Tabitha und James und die machten ihrer Mutter schon Morgens eine süße Überraschung. Auf Instagram postete die dreifach Mama: „Mein Tag bisher: zuerst ist das passiert. Gekocht, auf den Teller gelegt und den Tisch gedeckt haben zwei Feen, die das Aufstehen an diesem Tag noch wunderbarer gemacht hatten!“. Danach ging es für die vier zum Empire State Building, wo dann dieses süße Foto entstand. „Wer weiß, was der Rest des Tages noch bringt ... aber wer könnte mehr als das verlangen?“, lautet Sarahs Kommentar dazu. Was für ein schöner Geburtstag... Herzlich Glückwunsch!