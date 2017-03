Ryan Reynolds: Er wurde von einem Paparazzo angefahren!

Unfall!

Dass die Paparazzi den Stars manchmal ganz schön dicht auf die Pelle rücken, ist normal. Doch nun kam es bei Ryan Reynolds deswegen sogar zu einem Unfall! In einem Parkhaus in Vancouver wurde der Schauspieler von einem vorbeifahrenden Auto erfasst, in dem ein Paparazzo saß und Fotos machen wollte. Der Mann begann Fahrerflucht und nun ermittelt die Polizei. Ryan hatte jedoch Glück im Unglück und wurde dabei nicht verletzt. Seine Ehefrau Blake Lively kann also aufatmen. Sie war zum Zeitpunkt des Unfalls in Los Angeles und promotete dort ihren Film „The Age of Adaline“.