Ryan Reynolds: Blutverschmiertes Selfie auf Twitter!

Das steckt wirklich dahinter!

Was ist denn hier mit Schauspieler Ryan Reynolds passiert? Blutverschmiert und mit dunklen Ringen unter den Augen knipste er ein Selfie von sich und postete es kürzlich auf seinem Twitter-Account. Hatte er etwa einen Unfall? Nein, wohl eher nicht, denn Ryan lächelt trotzdem gut gelaunt in die Kamera. Der „Sexiest Man Alive“ kommentiert dazu, dass die Hälfte seines neuen Films „Deadpool“ bereits fertig ist und er sich gut fühle. In dem Marvel Spin-Off zu „X-Men“ spielt Ryan Wade Wilson alias Deadpool und hält seine Fans stetig mit Fotos auf dem Laufenden. Am 18. Feburar 2016 soll der Streifen dann in die deutschen Kinos kommen. Na ein Glück handelt es sich bei diesem Foto also nur um Kunstblut! Da können seine Fans also aufatmen!