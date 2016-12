Ryan Gosling: Er verpasste der erste Ostern mit seiner kleinen Tochter!

Arbeitet er zu viel?

Mit Kapuzen-Hoodie und Basecap kam Ryan Gosling vor kurzem ganz lässig am Flughafen von Los Angeles an. Vor 6 Monaten wurden er und Freundin Eva Mendes zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter, doch schon das erste gemeinsame Osterfest verpasst Ryan leider. Er musste nach Europa reisen und promotete dort seinen neuen Film „Lost River“. Tja, auch Promis bleiben an Feiertagen nicht von Arbeit verschon. Bleibt aber zu hoffen, dass Ryan seine Familie in Zukunft nicht zu kurz kommen lässt und die Zeit mit seiner Tochter Esmeralda mehr genießen kann.