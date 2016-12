Rumer Willis: Straffe Beine seit „Dancing with the Stars“!

Bruce Willis Tochter rockt die Tanzfläche!

Rumer Willis, die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore, begeistert gerade ganz Amerika. Derzeit ist sie Kandidatin der Tanzshow „Dancing with the stars“ und legte bereits in ihrer ersten Live-Show eine flotte Sohle aufs Parkett. Auch optisch macht sich bei der 26-Jährigen das tägliche Training deutlich bemerkbar. Nach ihren Proben mit Tanzpartner Valentin Chmerkovski zeigt sie in kurzen Shorts straffe Beine und eine umwerfende Figur. Mit der Sporttasche in der Hand, einem legeren Shirt und Sonnenbrille macht sie sich dann entspannt auf den Weg zu ihrem Mercedes. Bei diesen Kurven und ihrem Talente hat sie die Rolle als Favoritin bei „Dancing with the Stars“ auf jeden Fall sicher.