Rumer Willis: Diese Kurven gewannen bei „Dancing with the Stars“!

Bruce Willis und Demi Moore total stolz!

Eigentlich war es kaum überraschend, doch gestern durfte Rumer Willis den „Dancing with the Stars“-Pokal mit nach Hause nehmen. Von Beginn an war die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore die klare Favoritin des Wettbewerbs und tanzte sich von Woche zu Woche weiter in die Herzen der Fans. Rührende Dankesworte gab es vor allem für ihren Tanzpartner Val Chmerkovskiy. „Es war die unglaublichste Erfahrung meines Lebens und ich hätte sie mit niemand anderem lieber geteilt als mit dir. Ich bin so stolz auf uns.“. Auch ihre Familie zeigte sich begeistert: „Sie hat es verdammt nochmal geschafft!“, postete Tallulah, während Scout ein Video online setzte und Mama Demi Moore dieses süße Familienbild präsentierte. Die Patchwork-Family in trauter Harmonie zusammen beim Feiern! Das sieht man doch gerne!