Rosie Huntington-Whiteley, Taylor Swift, Cara Delevigne & Lindsay Lohan bei den Elle Style Awards 2015:

Die Fashion Tops & Flops Outfits der Stars!

London Calling – ab zu den „Elle Style Awards 2015“ hieß es gestern in der britischen Hauptstadt! Dort zeigte sich It-Girl Alexa Chung absolut modesicher! In diesem Kleid von Erdem sah sie einfach perfekt aus! Topmodel Cara Delevigne machte dagegen eine Zeitreise in die 40er – für dieses Event leider etwas overdressed! Schauspielerin und Stilikone Diane Kruger - wie so oft in Chanel - landete mit ihrem Outfit auch nicht unbedingt einen Hit - das kann sie eindeutig besser. Wirklich zum Gruseln war allerdings dieses giftgrüne Kleid von Sängerin Taylor Swift – als Gewinnerin des „Woman of the Year“-Award sollte sie das lieber im Schrank lassen! Schauspielerin Lindsay Lohan stolzierte in diesem bodenlangen Kleid über den red carept - richtig überzeugen konnte sie damit aber leider nicht! Sie dagegen schlug wie eine Bombe ein: Topmodel Rosie Huntington-Whiteley ließ an diesem Abend in ihrem Kleid von Anthony Vacarello wohl am tiefsten blicken und konnte mit soviel Haut alle mal punkten! Der mit Abstand heißeste Auftritt des Abends!