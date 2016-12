Rosie Huntington-Whiteley: Die Schönste der Schönen!

Besondere Auszeichnung!

Rosie Huntington-Whiteley ist nicht nur die Frau an der Seite von Schauspieler Jason Statham sondern jetzt auch offiziell „Model of the Year“ laut dem „Esquire“ Magazin. Klar, dass sie auch das aktuelle Cover der Zeitschrift ziert. Im weißen Monokini räkelt sie sich auf einer Liege und lächelt dabei verführerisch in die Kamera. Erst im Dezember verplapperte sich Rosie und verriet, dass sie ihrem Jason auch bald in weiß gegenüberstehen wird. Dann allerdings im Brautkleid.