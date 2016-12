Robyn Lawley: Erstes kurviges Model im Bikini in der Sports Illustrated!

Super sexy!

Model Robyn Lawley hat es geschafft und schrieb nun Modegeschichte! Als erstes Plus-Size Model ziert sie nach Stars wie Heidi Klum nun ebenfalls das Cover der „Sports Illustrated Swimsuit“.

Obwohl – oder gerade weil – sie keine 90-60-90 Maße zeigt, ist sie als Model so gefragt wie kaum eine. Bei diesen Bildern wird einem auch klar warum. An Sexieness ist die 25-Jährige kaum zu übertreffen und auch das Statement das sie mit ihren Maßen in der Mode-Szene setzt, kommt bei den Fans so richtig gut an.