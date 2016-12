Robin Thicke: Will er wieder heiraten?

Sein Statement zu den Hochzeits-Gerüchten!

Hat Robin Thicke sich wieder getraut? US-Medien berichteten, dass sich der Sänger wieder verlobt haben und seiner Freundin April Love Geary einen Antrag gemacht haben soll. Erst seit Ende letzten Jahres sind die beiden ein Paar, nachdem Robin sich von seiner Ex-Frau Paula Patton scheiden ließ. Heute bezog Robin das erste Mal Stellung auf Twitter und postet: „Ich bin nicht verlobt, aber ich stelle den Antrag, dass ihr meinen neuen Track mit meinem Mädchen Nicki Minaj abchekt.“. Für den Frauenschwarm geht es also vorerst kein zweites Mal in den Hafen der Ehe. Aber wer weiß, was ist nicht ist, kann ja noch werden!